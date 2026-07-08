Il pronto soccorso in Sardegna si trova in condizioni di grave congestione, con file di pazienti in attesa che si allungano. In alcune strutture, i tempi di attesa superano le ore, senza risposte immediate. La situazione ha portato a critiche da parte di un partito di maggioranza, che ha accusato le autorità di non aver affrontato adeguatamente il problema, evidenziando il rischio di situazioni critiche e di emergenze non gestite.

L’emergenza della sanità pubblica in Sardegna si avvita in una spirale sempre più drammatica, trasformandosi in un terreno di duro scontro politico alla vigilia della stagione estiva più calda. A sollevare un velo di forte denuncia sulle condizioni in cui versano i principali presidi ospedalieri dell’isola è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Franco Mula. Al centro della polemica ci sono i pronto soccorso dell’isola, definiti ormai strutturalmente «al collasso», e una gestione amministrativa che l’opposizione non esita a definire fallimentare e priva di qualsiasi visione strategica a lungo termine. Sardegna, fallimentare modello sanitario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pronto soccorso al collasso in Sardegna, FdI attacca Todde: «Ora si rischia di morire in sala d’attesa»

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Sanità, Pronto soccorso a rischio collasso: Todde in commissione su gettonisti e soluzioni urgenti

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