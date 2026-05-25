Pronto Soccorso del Gom al collasso l' allarme del Pcup | Dieci ore di attesa serve un intervento strutturale

Il pronto soccorso del Gom di Reggio Calabria è in crisi, con tempi di attesa fino a dieci ore. Il personale del Pcup segnala un sovraccarico che richiede interventi strutturali immediati. La situazione si protrae da tempo, con pazienti in attesa di cure che aumentano ogni giorno. Nessun intervento è stato ancora adottato per alleviare la criticità. La pressione sul reparto continua a crescere, rendendo il servizio insostenibile.

"Sarà capitato a ognuno di noi, purtroppo di essere costretto a recarsi al pronto soccorso del Gom di Reggio Calabria. Negli ultimi mesi la situazione è peggiorata notevolmente". Inizia cosi la nota del segretario regionale Pcup Lorenzo Fascì che torna a porre l'accento sulle tante carenze della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Sanità nel Lazio: Pronto Soccorso al collasso, non è solo colpa dellinfluenza

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