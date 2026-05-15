Panico in corsia | si toglie l’agocannula e sporca di sangue il pronto soccorso evacuata la sala di attesa
Un uomo ha improvvisamente rimosso l’agocannula mentre si trovava nel pronto soccorso di un ospedale romano, provocando una fuoriuscita di sangue. La scena ha causato panico tra i presenti, che hanno portato all’evacuazione della sala di attesa. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Non sono stati segnalati altri danni o feriti legati all’accaduto.
Panico al pronto Soccorso dell’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola dove un uomo si è tolto improvvisamente l’agocannula sporcando di sangue la sala d’attesa che è stata fatta evacuare. I fatti sono accaduti nella serata di giovedì 14 maggio.Panico al pronto soccorsoSecondo quanto appreso un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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