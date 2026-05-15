Panico in corsia | si toglie l’agocannula e sporca di sangue il pronto soccorso evacuata la sala di attesa

Un uomo ha improvvisamente rimosso l’agocannula mentre si trovava nel pronto soccorso di un ospedale romano, provocando una fuoriuscita di sangue. La scena ha causato panico tra i presenti, che hanno portato all’evacuazione della sala di attesa. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Non sono stati segnalati altri danni o feriti legati all’accaduto.

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