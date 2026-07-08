Cna e Confartigianato hanno richiesto una revisione della normativa sulla finanza di progetto, in seguito a una sentenza della Corte di giustizia europea che riguarda il diritto di prelazione del promotore. Le associazioni chiedono regole più chiare per tutelare gli investimenti, mantenere la concorrenza e sostenere l’iniziativa privata. La richiesta mira a garantire un quadro normativo più equilibrato per le attività di project financing.

ROMA – Cna e Confartigianato chiedono una revisione equilibrata della disciplina della finanza di progetto, dopo la sentenza della Corte di giustizia europea sul diritto di prelazione del promotore. Nel documento presentato alla Commissione Ambiente della Camera, le due Confederazioni sottolineano che il pronunciamento della Corte rappresenta un’occasione per ripensare il project financing, senza indebolire uno strumento fondamentale per attrarre investimenti privati, valorizzare il patrimonio pubblico inutilizzato, sostenere la rigenerazione urbana e contribuire alla risposta all’emergenza abitativa. Per CNA e Confartigianato, il punto non è riproporre meccanismi incompatibili con i principi europei di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, ma evitare che venga azzerato ogni riconoscimento del lavoro svolto dal promotore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Project financing, Cna e Confartigianato: “Regole chiare per salvaguardare investimenti, concorrenza e iniziativa privata”

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