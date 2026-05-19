Project financing focus all’Acen Sos di Manfredi | Per il futuro occorrono regole chiare
Il progetto di finanziamento, che coinvolge l’Acen, è stato al centro di un intervento recente in cui si è evidenziata la necessità di stabilire regole chiare per il settore. Un rappresentante ha sottolineato come la finanza di progetto sia uno strumento fondamentale per passare da un’economia basata principalmente sui fondi europei a una sostenuta dagli investimenti privati. Si tratta di un passaggio che mira a garantire la continuità dei processi di modernizzazione del Paese.
“La finanza di progetto rappresenta il “ponte” necessario per passare da un’economia trainata dai fondi europei a un’economia sostenuta dagli investimenti privati, per assicurare continuità alla modernizzazione del Paese”. Così il presidente dell’Acen, Antonio Savarese ha aperto il convegno: “Il project financing dopo la CGUE C-81024” organizzato da Acen e Comitato Ance per il Mezzogiorno e le Isole per approfondire gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 febbraio 2026, che cancella il diritto di prelazione per il soggetto proponente il progetto da realizzare in project financing, regolarmente bandito. “E’ urgente... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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