Project financing focus all’Acen Sos di Manfredi | Per il futuro occorrono regole chiare

Il progetto di finanziamento, che coinvolge l’Acen, è stato al centro di un intervento recente in cui si è evidenziata la necessità di stabilire regole chiare per il settore. Un rappresentante ha sottolineato come la finanza di progetto sia uno strumento fondamentale per passare da un’economia basata principalmente sui fondi europei a una sostenuta dagli investimenti privati. Si tratta di un passaggio che mira a garantire la continuità dei processi di modernizzazione del Paese.

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