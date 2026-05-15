Sostenibilità | Ponti Confindustria ' L’Italia leader nella circolarità ora servono regole chiare e investimenti'
L’Italia si distingue come uno dei paesi europei più avanzati nel settore della circolarità industriale. A parlare è un rappresentante di Confindustria, che ha sottolineato come siano necessari una strategia ben definita, regolamenti trasparenti e investimenti concreti per consolidare questa posizione. La discussione si concentra sulla necessità di adottare norme chiare e di mettere in atto misure efficaci per garantire la continuità dei progressi compiuti in questo ambito.
“L’Italia è tra i Paesi europei più avanzati sul fronte della circolarità industriale. Ora servono visione strategica, regolazione chiara, e capacità concreta di attuazione, che consentano al Paese di mantenere la propria leadership”. Lo ha detto Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria, intervenuta all'ottava edizione della Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare che si è tenuta a Roma. Il silenzio dei borghi pesa più delle parole. Le finestre sono socchiuse, le strade immobili e le vite degli altri sono l’unico argomento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sostenibilità: Ponti (Confindustria), 'L’Italia leader nella circolarità, ora servono regole chiare
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