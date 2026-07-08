“Nelle realtà sotto i 5.000 abitanti – hanno aggiunto Biglio e Spina – un solo contenzioso milionario legato a un Partenariato Pubblico-Privato bloccato potrebbe decretare il dissesto finanziario dell’Ente. Inoltre, per le opere legate a fondi con termini perentori, annullare una gara e ripubblicarla significherebbe rischiare di sforare i tempi e perdere i finanziamenti, con gravi danni alle finanze dell’Ente”. Comunicato Stampa Dopo anni di attesa torna un convoglio sulla tratta: l’obiettivo resta la riapertura. Comunicato Stampa Dal 10 al 12 luglio a Perrillo la 18esima edizione dell’evento tra sapori. Comunicato Stampa Il riconoscimento sarà consegnato il 12 luglio durante la cerimonia finale dell’evento dedicato. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Project financing, ANPCI in audizione alla Camera: “Servono tutele per i piccoli Comuni”

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