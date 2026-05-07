Piccoli Comuni Biglio e Spina ANPCI in audizione alla Camera | Crisi demografica servono politiche differenziate e interventi concreti

Da anteprima24.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due audizioni presso la Camera dei Deputati hanno coinvolto i rappresentanti di due piccoli Comuni, Biglio e Spina, che si sono confrontati sulla crisi demografica. Durante gli incontri, sono stati discussi i problemi relativi alla diminuzione della popolazione e alla carenza di servizi. I rappresentanti hanno sottolineato la necessità di adottare politiche mirate e di mettere in atto interventi concreti per affrontare la situazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Si sono svolte presso la Camera dei Deputati, due importanti audizioni che hanno visto la partecipazione dell’ANPCI (Associazione Nazionale che raggruppa i comuni italiani fino a 5mila abitanti) rappresentata dalla presidente nazionale Franca Biglio e dal presidente regionale della Campania Zaccaria Spina. La prima audizione si è svolta dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica, la seconda presso la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), nell’ambito dell’esame della proposta di legge sull’istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Piccoli Comuni, Biglio e Spina (ANPCI) in audizione alla Camera: “Crisi demografica, servono politiche differenziate e interventi concreti”

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