Due audizioni presso la Camera dei Deputati hanno coinvolto i rappresentanti di due piccoli Comuni, Biglio e Spina, che si sono confrontati sulla crisi demografica. Durante gli incontri, sono stati discussi i problemi relativi alla diminuzione della popolazione e alla carenza di servizi. I rappresentanti hanno sottolineato la necessità di adottare politiche mirate e di mettere in atto interventi concreti per affrontare la situazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Si sono svolte presso la Camera dei Deputati, due importanti audizioni che hanno visto la partecipazione dell’ANPCI (Associazione Nazionale che raggruppa i comuni italiani fino a 5mila abitanti) rappresentata dalla presidente nazionale Franca Biglio e dal presidente regionale della Campania Zaccaria Spina. La prima audizione si è svolta dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica, la seconda presso la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), nell’ambito dell’esame della proposta di legge sull’istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piccoli Comuni, Biglio e Spina (ANPCI) in audizione alla Camera: “Crisi demografica, servono politiche differenziate e interventi concreti”

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Piccoli Comuni e segretari comunali: dalla Corte dei conti le istruzioni sulla deroga ai limiti di spesa | La Gazzetta degli Enti Locali https://share.google/PUv4tMk1XWwIVx1bY Piccoli Comuni e segretari comunali: dalla Corte dei conti le istruzioni sulla deroga ai - facebook.com facebook

"È un piccolo comune che, come tanti piccoli comuni, ha una carenza di servizi. Però rappresenta una realtà, come tanti piccoli comuni italiani, che rappresentano la provincia più profonda, che sono costretti ad associarsi per resistere." Fabrizio Santanto x.com