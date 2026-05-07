Durante un'audizione alla Camera, l'ANPCI ha espresso preoccupazioni riguardo ai piccoli comuni italiani, sottolineando le difficoltà legate alla demografia e ai centri storici. Sono state presentate anche nuove proposte riguardanti il commercio e lo sviluppo locale. Il dibattito ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e associazioni, evidenziando le problematiche attuali e le possibili strategie di intervento per il rilancio delle aree più piccole.

Nel corso del primo intervento, Spina e Biglio hanno evidenziato la gravità della crisi demografica che interessa l’intero Paese, con effetti particolarmente pesanti nelle aree interne e nei piccoli comuni. Lo spopolamento, è stato sottolineato, è oggi determinato soprattutto dalla denatalità e dal saldo negativo tra nascite e decessi, più che dai flussi migratori. Secondo l’ANPCI, la questione demografica rappresenta una vera e propria sfida esistenziale per l’Italia, con il rischio concreto di desertificazione sociale dei territori più fragili. Tra le principali cause vengono indicate la carenza di servizi essenziali, la distanza dai presidi sanitari e scolastici e la mancanza di opportunità lavorative, elementi che spingono i giovani ad abbandonare o a non tornare nei propri territori.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - ANPCI in audizione alla Camera: allarme sui piccoli comuni e nuove proposte per commercio e sviluppo

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