Una operazione contro la pedopornografia su Telegram ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia di 19 altre in diverse regioni italiane. La Procura di Napoli ha coordinato le indagini condotte dalla Polizia di Stato.

Una vasta operazione contro la pedopornografia online, coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all'arresto di una persona e alla denuncia di altre 19 in diverse regioni d'Italia. L'inchiesta ha fatto emergere una rete di utenti che, attraverso alcuni gruppi Telegram, si scambiavano immagini e video a contenuto pedopornografico. Gli accertamenti successivi hanno consentito di individuare diversi gruppi presenti sulla piattaforma Telegram, frequentati dal giovane, nei quali numerosi utenti condividevano e scambiavano materiale illecito. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Napoli ha disposto un decreto di perquisizione nei confronti di 25 persone, per la maggior parte appena maggiorenni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Procura di Napoli, operazione contro pedopornografia su Telegram: un arresto e 19 denunciati

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