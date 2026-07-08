Foto e video pedopornografici scambiati su Telegram | blitz della Procura di Napoli un arrestato e 19 denunciati

Una operazione della Polizia di Stato, partita da Caserta nel 2024, ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia di 19 individui in tutta Italia. L’indagine ha riguardato lo scambio di foto e video pedopornografici attraverso Telegram. L’attività ha coinvolto diverse regioni italiane, con perquisizioni e sequestri di materiale. La Procura di Napoli ha coordinato le indagini che hanno portato all’esecuzione delle misure.

L'operazione, partita da Caserta nel 2024 e condotta dalla Polizia di Stato, ha portato a un arresto e a denunce in tutta Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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