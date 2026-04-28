Nella giornata di oggi, le autorità italiane hanno effettuato un’operazione contro la pedopornografia online, portando all’arresto di tre individui e alla denuncia di altre sei. Le investigazioni hanno coinvolto nove città del paese, dove sono state eseguite perquisizioni domiciliari. L’intervento fa parte di un’attività coordinata contro la diffusione di materiale illecito su internet.

Tre persone arrestate, sei denunciate e nove perquisizioni domiciliari in altrettante città italiane. È questo il bilancio dell’operazione “ Mad Hatter ” della polizia contro la diffusione di materiale pedopornografico su internet. Le indagini hanno permesso di “individuare la diffusione di Child sexual abuse material (Csam) riferibile anche a vittime in tenera età, generato anche con l’utilizzo dell’ intelligenza artificiale “. Un’indagine frutto di una complessa e articolata operazione sotto copertura condotta dagli specialisti del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), che hanno operato infiltrandosi negli ambienti virtuali criminali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Operazione contro pedopornografia su internet, tre arresti e sei denunciati: perquisizioni in nove città italiane

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