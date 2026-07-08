Un ex membro delle Brigate Rosse è stato condannato a sei anni di carcere nel processo relativo alla vicenda di Cascina Spiotta. Sono stati invece prescritti i reati per due imputati. La sentenza rappresenta un frammento di verità in un lungo capitolo degli anni di piombo italiani, ma, dal punto di vista legale, la pena appare minima considerando i lunghi anni di indagini e il tempo trascorso dal delitto.

Un pezzo di verità che si aggiunge alla lunga storia degli anni di piombo italiani: ma, dal punto di vista della giustizia, una condanna quasi irrilevante, specie davanti agli sforzi profusi per indagare su un delitto di cinquant'anni fa. Il processo per lo scontro a fuoco che il 5 giugno 1975 davanti alla Cascina Spiotta, in Piemonte, chiuse il primo sequestro a scopo di estorsione compiuto dalle Brigate Rosse, termina con la condanna a sei anni di carcere di Lauro Azzolini, già componente della Direzione strategica delle Br: la Procura aveva chiesto trent'anni. Era Azzolini l'uomo fuggito nella boscaglia dopo che i carabinieri avevano scoperto la prigione dell'industriale Vittorio Vallarino Gancia, rapito il giorno prima dai terroristi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Processo Cascina Spiotta, sei anni all'ex Br Azzolini. Prescritti Curcio e Moretti

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Cascina Spiotta, lultimo processo alle Br: chiesto ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti

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