Il procedimento sulla sparatoria a Cascina Spiotta, in cui morirono la brigatista Mara Cagol e un carabiniere, si è concluso con la prescrizione per Moretti e Curcio. L'ultimo atto ha visto una condanna a sei anni di carcere per l'ex brigatista Azzolini. La sentenza riguarda anche la condanna a 18 anni per un altro imputato.

L'ultimo capitolo del processo sulla sparatoria a Cascina Spiotta, in cui persero la vita la brigatista Mara Cagol e il carabiniere Giovanni D'Alfonso si è concluso oggi. Sei anni di carcere in continuazione con un'altra condanna per Lauro Azzolini, prescrizione per Renato Curcio e Mario Moretti. I pm Emilio Gatti e Ciro Santoriello, nel loro intervento precedente, avevano chiesto 21 anni per Azzolini (che era presente durante la sparatoria e riuscì a fuggire) e l'ergastolo per Curcio e Moretti. In aula era presente il figlio. Azzolini, Curcio e Moretti hanno 83, 85 e 80 anni. Secondo quanto si ricava dal dispositivo, spiega l'Ansa, i sei anni inflitti ad Azzolini sono in continuazione con una sentenza di Roma del 24 gennaio 1983 relativa ai fatti di via Fani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cascina Spiotta, sei anni all'ex brigatista Azzolini. Prescritti Moretti e Curcio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Processo alle BR agli sgoccioli. Guerra a colpi di parole in aula

Notizie e thread social correlati

Cascina Spiotta, chiesto l’ergastolo per Curcio e Moretti: 21 anni per AzzoliniLa Procura ha richiesto l’ergastolo per i due ex leader delle Brigate Rosse coinvolti nel caso.

Chiesto l’ergastolo per gli ex Br Curcio e Moretti per l’omicidio della Cascina SpiottaLa Procura di Torino ha chiesto l’ergastolo per gli ex brigatisti Renato Curcio e Mario Moretti, accusati dell’omicidio avvenuto alla Cascina Spiotta.

Temi più discussi: Cascina Spiotta, oggi c’è il verdetto ad Alessandria; Ex Br a processo: la lettera del reggiano Azzolini. VIDEO; Garantisti con Moretti. Indifferenti con gli altri; La fabbrica del nemico.

Cascina Spiotta, cominciata l'ultima udienza del processo. Imputati i tre ex brigatisti Azzolini, Curcio e Moretti #ANSA x.com

Sentenza su ex Br per Cascina Spiotta, reato prescritto e rebus su due pentiti reddit

Cascina Spiotta, 6 anni ad Azzolini e prescritti Curcio e MorettiSei anni di carcere in continuazione con un'altra condanna per Lauro Azzolini, prescrizione per Renato Curcio e Mario Moretti. Sì è chiuso così oggi ad Alessandria il processo ai tre ex brigatisti per ... quotidiano.net

Cascina Spiotta, Azzolini condannato a 6 anni, Curcio e Moretti prescritti per il concorso moraleI brigatisti sono stati riconosciuti colpevoli dalla corte d’assise di Alessandria, chiamata a giudicare a distanza di mezzo secolo le responsabilità sulla ... torino.repubblica.it