Durante il processo, è stato stabilito che le accuse contro Curcio e Moretti sono state prescritte, mentre Azzolini è stato condannato. La sentenza è stata pronunciata dopo un anno e mezzo di udienze e quattro ore di Camera di consiglio. La Corte d'Assise di Alessandria ha deciso il verdetto finale sulla sparatoria avvenuta a Cascina Spiotta. I dettagli relativi alle condanne e alle prescrizioni sono stati comunicati ufficialmente.

Milano – Dopo un processo durato un anno e mezzo, e quattro ore di Camera di consiglio, la Corte d'Assise di Alessandria ha emesso la sentenza di primo grado nel processo sulla sparatoria d el 5 giugno 1975 alla Cascina Spiotta: quel giorno di 51 anni fa fu ucciso l'appuntato Giovanni D'Alfonso, tra i carabinieri intervenuti pe r liberare l'imprenditore vinicolo Vittorio Vallarino Gancia sequestrato dalle Brigate Rosse. Nello scontro a fuoco morì anche Margherita 'Mara' Cagol, moglie di Renato Curcio. https:www.ilgiorno.itcronacacascina-spiotta-andreotti-franceschini-br-dlt3mi27 Le sentenze. Per l'omicidio di D'Alfonso i giudici hanno emesso una sentenza di non doversi procedere nei confronti degli ex Br Renato Curcio e Mario Moretti dichiarando il reato estinto per prescrizione, riconoscendo il loro concorso 'anomalo' nell'omicido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sparatoria di Cascina Spiotta, processo agli ex Br: prescritti Curcio e Moretti, condannato Azzolini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Processo alle BR agli sgoccioli. Guerra a colpi di parole in aula

Notizie e thread social correlati

Cascina Spiotta, Azzolini condannato a 6 anni. Curcio e Moretti prescritti per il concorso moraleLa corte d’assise di Alessandria ha condannato a sei anni di reclusione l’ex brigatista Azzolini per il reato di associazione terroristica.

Cascina Spiotta, sei anni all'ex brigatista Azzolini. Prescritti Moretti e CurcioIl procedimento sulla sparatoria a Cascina Spiotta, in cui morirono la brigatista Mara Cagol e un carabiniere, si è concluso con la prescrizione per...

Argomenti più discussi: Ex Br a processo: la lettera del reggiano Azzolini. VIDEO; Garantisti con Moretti. Indifferenti con gli altri.

Cascina Spiotta, sei anni all'ex brigatista Azzolini. Prescritti Moretti e CurcioEra il 5 giugno 1975 quando i carabinieri intervennero per liberare l’imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato 24 ore prima dalle Br. Nel conflitto a fuoco rimasero uccisi il carabiniere D' ... msn.com

Sei anni ad Azzolini,prescrizione per Curcio e MorettiConcluso il processo in Corte d'Assise sulla sparatoria in cui morirono il carabiniere pescarese Giovanni d'Alfonso e la brigatista Mara Cagol ... rainews.it