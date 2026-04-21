Un volo Ryanair diretto a Marrakech è partito senza passeggeri, poiché i controllori non erano presenti e non sono stati effettuati i controlli di sicurezza. Di conseguenza, oltre 200 persone sono rimaste a terra, senza poter salire a bordo. La situazione ha generato proteste tra i passeggeri che aspettavano di partire. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell'assenza dei controllori.

Un aereo Ryanair è partito vuoto per Marrakech a causa dell’impossibilità di effettuare i controlli di sicurezza a terra, lasciando 200 passeggeri bloccati in Francia. Il caso ha provocato polemiche: si lamenta la non assistenza e la mancanza di comunicazioni chiare, con i viaggiatori pronti a fare causa. Il volo Ryanair per Marrakech L’episodio è sicuramente singolare, e destinato a far discutere. È accaduto lo scorso 14 aprile, quando un aereo Ryanair diretto a Marrakech è decollato completamente vuoto, lasciando a terra circa 200 passeggeri che avevano regolarmente acquistato il biglietto. La vicenda, resa nota solo di recente, ha generato indignazione e aperto a possibili contenziosi legali.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aereo Ryanair per Marrakech parte senza passeggeri per assenza dei controllori, oltre 200 lasciati a terra

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