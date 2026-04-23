Volo fantasma Ryanair lascia a terra tutti i 200 passeggeri e arriva vuoto a Marrakech | ecco come è stato possibile

Un volo di linea di Ryanair ha lasciato a terra tutti i 200 passeggeri e ha raggiunto Marrakech senza passeggeri a bordo. L’aereo aveva ottenuto l’autorizzazione al decollo e ha percorso centinaia di chilometri prima di arrivare a destinazione vuoto. L’incidente ha suscitato sconcerto tra i passeggeri e ha sollevato interrogativi sulle cause di questa anomalia.

Un aereo di linea che accende i motori, ottiene l’autorizzazione al decollo e percorre migliaia di chilometri per arrivare a destinazione completamente vuoto, con tutti i 200 passeggeri previsti rimasti a terra. Non è la sceneggiatura di un thriller ad alta quota, ma l’incredibile, e per certi versi surreale, disavventura logistica occorsa a un volo Ryanair. L’episodio, che rappresenta un caso quasi unico nelle statistiche della moderna aviazione civile commerciale, risale allo scorso 14 aprile, ma i contorni della vicenda sono emersi pubblicamente solo nelle scorse ore, innescati dalla rabbia dei diretti interessati. Il decollo da Vatry e l’arrivo tutto vuoto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Volo “fantasma” Ryanair lascia a terra tutti i 200 passeggeri e arriva vuoto a Marrakech: ecco come è stato possibile Notizie correlate Volo Ryanair parte vuoto per Marrakech e lascia 200 passeggeri a terra: addetti ai controlli erano tutti in malattiaUn volo Ryanair è partito vuoto dall’aeroporto di Vatry, in Francia, verso Marrakech lasciando a terra 200 passeggeri. Aereo Ryanair per Marrakech parte senza passeggeri per assenza dei controllori, oltre 200 lasciati a terraUn aereo Ryanair è partito vuoto per Marrakech a causa dell’impossibilità di effettuare i controlli di sicurezza a terra, lasciando 200 passeggeri... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aereo Ryanair per Marrakech parte senza passeggeri per assenza dei controllori, oltre 200 lasciati a terra; Ryanair cambia le regole: check-in chiuso un’ora prima del volo per evitare ritardi e code; Michael O'Leary, il capo di Ryanair: Il carburante per gli aerei c'è fino a maggio. Dopo? Ma che ne so... Volo Ryanair parte vuoto per Marrakech e lascia 200 passeggeri a terra: addetti ai controlli erano tutti in malattiaUn volo Ryanair è partito vuoto dall’aeroporto di Vatry, in Francia, verso Marrakech lasciando a terra 200 passeggeri ... fanpage.it Volo Ryanair lascia a terra 200 passeggeri e arriva vuoto a Marrakech(ANSAmed) - RABAT, 21 APR - Mancano i controllori di terra, e un volo Ryanair non può imbarcare i passeggeri, così parte vuoto in direzione di Marrakesh. È accaduto il 14 aprile, ma si è saputo solo n ... ansa.it Sicilia In Volo - facebook.com facebook Le opportunità si moltiplicano quando vengono colte al volo. x.com