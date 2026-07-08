Pro Patria la città aspetta Ultime prove di dialogo per l’iscrizione alla Serie D
La Pro Patria sta cercando di completare l’iscrizione alla Serie D, con le ultime discussioni in corso tra i rappresentanti del club e le autorità comunali. La trattativa si svolge nelle stanze del municipio, mentre sul campo la squadra attende una decisione definitiva. La società ha presentato la documentazione richiesta, ma ancora non sono stati definiti i passaggi finali necessari per la registrazione ufficiale. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.
La Pro Patria è arrivata all’ultima curva con il fiato corto e il pallone fermo sul dischetto del destino. Non si gioca più soltanto sul prato dello Speroni, ma nelle stanze di Palazzo Gilardoni, dove il sindaco Emanuele Antonelli prova a fare il regista di una partita che rischia di finire senza nemmeno il fischio d’inizio. Il tempo stringe. Entro venerdì la società dovrà iscriversi al campionato di Serie D, ma il calendario corre più veloce delle diplomazie. Per questo l’incontro tra il primo cittadino e il presidente Giancarlo Travagin assume il peso di un supplementare giocato con il cronometro già oltre il novantesimo. Antonelli mantiene il riserbo istituzionale, Travagin lascia Palazzo Gilardoni senza concedere parole, Luca Bassi continua a custodire il silenzio che lo accompagna da sempre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Pro Patria, la città aspetta. Ultime prove di dialogo per l’iscrizione alla Serie DVarese, entro le 14 di venerdì bisogna presentare tutta la documentazione . Senza un’intesa tra i soci diventa difficile immaginare il futuro della società. . ilgiorno.it
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