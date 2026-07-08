Pro Patria la città aspetta Ultime prove di dialogo per l’iscrizione alla Serie D

Notizia in breve

La Pro Patria sta cercando di completare l’iscrizione alla Serie D, con le ultime discussioni in corso tra i rappresentanti del club e le autorità comunali. La trattativa si svolge nelle stanze del municipio, mentre sul campo la squadra attende una decisione definitiva. La società ha presentato la documentazione richiesta, ma ancora non sono stati definiti i passaggi finali necessari per la registrazione ufficiale. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.