Bustocchi retrocessi in Serie D Pro Patria il futuro è un rebus Azionista di maggioranza cercasi

Dopo aver subito la retrocessione in Serie D, la squadra di Busto Arsizio affronterà la partita contro il Renate, in programma questo sabato in trasferta. La fine del campionato si avvicina, mentre i protagonisti si concentrano sulle sfide imminenti e sulla ricerca di un nuovo azionista di maggioranza per il club. La stagione si chiude con l’incertezza sul futuro e con l’obiettivo di pianificare la prossima fase.

Dopo la retrocessione in Serie D, questo sabato la Pro Patria concluderà mestamente il suo campionato in trasferta contro il Renate, ma già con lo sguardo puntato al futuro. Specie e soprattutto dopo l’addio dello storico direttore sportivo Sandro Turotti che, comunque, chiuderà la stagione in corso, come ha annunciato lo stesso in sala stampa al termine della rovinosa sconfitta interna allo stadio Carlo Speroni contro l’Arzignano Valchiampo. Un ko che ha sancito la matematica certezza della discesa di categoria. Un congedo che si è andato a sommare a quello della presidentessa Patrizia Testa, le cui dimissioni andranno ratificate dal prossimo consiglio d’amministrazione della società biancoblù.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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