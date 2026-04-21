Pro Patria nel baratro | crolla la Serie C con la seconda retrocessione

La Pro Patria ha subito una nuova sconfitta che ha sancito la sua retrocessione in Serie D, segnando la seconda stagione consecutiva fuori dalla terza divisione nazionale. La squadra di Busto Arsizio, fino a poco tempo fa presente in categorie superiori, si trova ora a dover affrontare un passaggio nel calcio dilettantistico. La retrocessione è stata confermata dopo le ultime partite e la classifica definita al termine del campionato.

Il declino sportivo della Pro Patria ha raggiunto il punto di non ritorno con la conferma di una retrocessione consecutiva che trascina il club bustese verso i campionati dilettantistici. La sconfitta subita contro l’Arzignano Valchiampo ha sancito ufficialmente l’uscita della squadra dalla Serie C, chiudendo un ciclo iniziato con ambizioni di vertice e terminato in un baratro tecnico e gestionale che vede il gruppo biancoblu tassativamente ultimo sul campo dopo trentassette incontri. Un bilancio stagionale tra numeri negativi e distacco dai vertici. Le statistiche raccolte al termine dell’annata delineano un quadro di profonda crisi per la formazione di Busto Arsizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pro Patria nel baratro: crolla la Serie C con la seconda retrocessione Notizie correlate Leggi anche: Pro Patria vicina al baratro. Se non vince è in Serie D Leggi anche: Virtus Verona in trasferta contro la Pro Patria: sfida cruciale nel girone A di Serie C. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pro Patria vicina al baratro. Se non vince è in Serie D; Calcio - La ProPatria torna in gioco; Serie C: Ternana in liquidazione e avviata verso il fallimento; Calcio - Gialloblu, cinque fuori gioco. Pro Patria vicina al baratro. Se non vince è in Serie DStasera, nel posticipo delle 20.30, in caso di mancata vittoria a Feltre contro le Dolomiti Bellunesi per la Pro Patria potrebbe essere certificata matematicamente la retrocessione in serie D, per il ... ilgiorno.it Pro Vercelli sull'orlo del baratro. La Pro Patria vince l'andata dei playout 1-0Nei playout di Serie C pesante sconfitta per la Pro Vercelli superata in trasferta dalla Pro Patria per 1-0 nella gara d'andata dello spareggio per la retrocessione in Serie D. Il gol vittoria dei ... rainews.it Bracco Pro Patria Milano FINALISTA REGIONALE e FINALISTA NAZIONALE UNDER18!!!! Bravissime le nostre ragazze, bravissimo lo staff, bravissimi tutti noi #siamolapro x.com La Pro Patria saluta ancora la Serie C dopo una stagione segnata da errori e delusioni. facebook