Prima sentenza Hydra la Spa delle mafie | così governavano affari politica e istituzioni Per il Gup condizionava amministratori e voto nei Comuni lombardi

Notizia in breve

Una sentenza ha confermato che la società Hydra, considerata la “Spa delle mafie”, controllava affari, politica e istituzioni. Il Gup ha affermato che l’organizzazione condizionava amministratori e il voto nei Comuni lombardi. Inizialmente, un primo Gip aveva definito questa teoria come un’invenzione investigativa, ma successivamente si è riconosciuto che l’organizzazione, chiamata “cane a tre teste”, riuniva Cosa nostra, ’ndrangheta e camorra in Lombardia.