‘Ndrangheta in Trentino le Acli denunciano mafie e affari dopo la sentenza Perfido
Le Acli hanno reso noto che la presenza della ‘Ndrangheta in Trentino è ormai confermata, dopo la sentenza che riguarda un caso specifico. La questura e le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che dimostrano un’attività mafiosa nella regione, smantellando un’organizzazione coinvolta in affari illeciti. La sentenza ha portato alla luce dettagli che rendono evidente il coinvolgimento della ‘Ndrangheta in alcune attività locali.
La presenza della ‘Ndrangheta in Trentino non è più soltanto un sospetto investigativo o una ricostruzione accusatoria. La recente sentenza della Cassazione ha reso definitiva l’impostazione della Procura nel processo Perfido, l’inchiesta avviata dai Ros nel 2020 che ha portato a otto condanne e.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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