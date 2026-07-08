Nelle 1660 pagine delle motivazioni della sentenza Hydra si descrive come il nuovo sistema mafioso lombardo si basi su una rete di relazioni tra politici, amministratori locali e manager. La sentenza, emessa a gennaio, ha condannato più di 50 persone con pene complessive superiori a 500 anni di carcere. Le motivazioni dettagliano le connessioni tra figure pubbliche e private coinvolte nelle attività illecite.

È a pagina 1660 delle motivazioni della sentenza con cui lo scorso gennaio il giudice Emanuele Mancini ha condannato a oltre 500 anni di carcere i vertici del Consorzio di mafie al Nord, che si trova il racconto del “ capitale relazionale ” del nuovo sistema mafioso lombardo che dimostra “una elevata capacità di penetrazione dell’associazione mafiosa all’interno di ambiti imprenditoriali nonché istituzionali e para-istituzionali ”. Relazioni pericolose, dunque, o meglio, scrive il giudice, “di connivenza e collaborazione con settori imprenditoriali, soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, nonché con operatori di settori strategici, tra cui forze di polizia, funzionari dell’amministrazione finanziaria e personale sanitario operante presso strutture pubbliche e private”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dai politici agli amministratori locali fino ai manager: nelle motivazioni della sentenza Hydra la “rete relazionale” del nuovo sistema mafioso lombardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Teano Le Voci del Mercato dopo lo spostamento del settore alimentare (2 maggio 2026) AV

Notizie e thread social correlati

Paolo Pasqualini sbranato dai cani a Manziana, le motivazioni della sentenza: “Se correttamente custoditi non sarebbe morto”Il tribunale ha emesso la sentenza riguardante l’incidente avvenuto nel bosco di Manziana, in cui un uomo è stato attaccato e ucciso da tre cani di...

Hydra, la perizia medica “tarocca” del referente politico-mafioso dei Senese. “Ora interviene il nostro cardiologo”Un’indagine ha rivelato che la perizia medica presentata da un referente politico-mafioso legato alla rete dei Senese era stata falsificata.