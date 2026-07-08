Dai politici agli amministratori locali fino ai manager | nelle motivazioni della sentenza Hydra la rete relazionale del nuovo sistema mafioso lombardo
Nelle 1660 pagine delle motivazioni della sentenza Hydra si descrive come il nuovo sistema mafioso lombardo si basi su una rete di relazioni tra politici, amministratori locali e manager. La sentenza, emessa a gennaio, ha condannato più di 50 persone con pene complessive superiori a 500 anni di carcere. Le motivazioni dettagliano le connessioni tra figure pubbliche e private coinvolte nelle attività illecite.
È a pagina 1660 delle motivazioni della sentenza con cui lo scorso gennaio il giudice Emanuele Mancini ha condannato a oltre 500 anni di carcere i vertici del Consorzio di mafie al Nord, che si trova il racconto del “ capitale relazionale ” del nuovo sistema mafioso lombardo che dimostra “una elevata capacità di penetrazione dell’associazione mafiosa all’interno di ambiti imprenditoriali nonché istituzionali e para-istituzionali ”. Relazioni pericolose, dunque, o meglio, scrive il giudice, “di connivenza e collaborazione con settori imprenditoriali, soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, nonché con operatori di settori strategici, tra cui forze di polizia, funzionari dell’amministrazione finanziaria e personale sanitario operante presso strutture pubbliche e private”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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