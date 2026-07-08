Le recensioni online sono diventate uno strumento fondamentale per scegliere prodotti, ristoranti, hotel e servizi, ma negli ultimi anni sono aumentati anche i casi di giudizi falsi, valutazioni manipolate e campagne organizzate per migliorare o peggiorare la reputazione di un’attività. Per contrastare questi fenomeni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato una proposta di linee guida sulle recensioni online. Il punto centrale riguarda l’autenticità dei giudizi: per pubblicare una recensione potrebbe diventare necessario dimostrare di aver realmente acquistato un prodotto o usufruito di un servizio. La prova potrebbe essere uno scontrino, una fattura, una ricevuta di prenotazione o un altro documento che dimostri l’esperienza del consumatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Prima la prova dell’acquisto, poi la recensione: così l’Antitrust vuole rendere più affidabili i giudizi pubblicati online

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