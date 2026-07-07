Ora puoi fare una recensione solo se hai in mano lo scontrino | il nuovo codice dell'Antitrust

Notizia in breve

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato che le recensioni online saranno ammesse solo se accompagnate dallo scontrino. La nuova linea guida stabilisce che chi scrive una recensione deve poter dimostrare l'acquisto del prodotto o del servizio attraverso lo scontrino. La misura mira a garantire la veridicità delle opinioni pubblicate, rendendo obbligatoria la prova di acquisto prima di poter lasciare un commento.