Ora puoi fare una recensione solo se hai in mano lo scontrino | il nuovo codice dell'Antitrust

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato che le recensioni online saranno ammesse solo se accompagnate dallo scontrino. La nuova linea guida stabilisce che chi scrive una recensione deve poter dimostrare l'acquisto del prodotto o del servizio attraverso lo scontrino. La misura mira a garantire la veridicità delle opinioni pubblicate, rendendo obbligatoria la prova di acquisto prima di poter lasciare un commento.

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Agcm, più nota come Antitrust, ha diffuso il nuovo documento con le linee guida per le recensioni pubblicate online. Il punto principale riguarda la prova di acquisto: l'obiettivo è rendere obbligatoria la prova di acquisto, quindi lo scontrino, prima di recensire un prodotto o un servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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