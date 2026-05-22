Calcio Napoli in ritiro prima dell’Udinese | Conte vuole chiudere al secondo posto poi l’addio

Il calcio Napoli si sta preparando per la partita contro l’Udinese, con il tecnico che ha deciso di tenere il team in ritiro prima dell’incontro. Questa sarà l’ultima partita giocata al Maradona con l’attuale allenatore in panchina, che sta lavorando per chiudere la stagione al secondo posto in classifica. Dopo questa sfida, si attende l’addio del tecnico alla guida della squadra, mentre i giocatori continuano gli allenamenti con impegno e concentrazione.

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Ultima gara al Maradona per il tecnico azzurro, che prepara la sfida con la solita massima concentrazione. Intanto il Calcio Napoli valuta il futuro: Allegri e Italiano restano i nomi più caldi. Massima concentrazione, nessuna distrazione e ritiro confermato alla vigilia dell’ultima giornata di campionato. Antonio Conte non cambia approccio nemmeno a poche ore da quella che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà la sua ultima partita sulla panchina del Calcio Napoli. Domenica sera al Maradona contro l’Udinese il tecnico azzurro saluterà il pubblico partenopeo dopo due stagioni intense, ma prima c’è ancora un obiettivo da raggiungere: blindare il secondo posto. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli in ritiro prima dell’Udinese: Conte vuole chiudere al secondo posto, poi l’addio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UDINESE NAPOLI 1-0 STANCHI E BRUTTI, LA SCONFITTA PIÙ AMARA DELLE SETTE! LE PAGELLE! Sullo stesso argomento Corriere dello Sport: “Napoli, missione Champions a Pisa: Conte vuole chiudere i conti e blindare il secondo posto”Corriere dello Sport: “Napoli, missione Champions a Pisa: Conte vuole chiudere i conti e blindare il secondo posto”"> Il Napoli si gioca una fetta... Conte prepara l’ultima: Napoli in ritiro prima dell’UdineseIl Napoli ha ripreso la preparazione a Castel Volturno in vista dell’ultima gara di campionato contro l’Udinese. Il Calcio #Napoli, ovvero: funziona un’azienda in cui i dipendenti vogliono scegliersi il capo? Dall'ammutinamento del 2019 (che ci portò Gattuso al posto di Ancelotti) agli spifferi di questi giorni sui rapporti tra spogliatoio e allenatore. Di Stefano Campolo ilnap x.com Il ruolo di Moncada sta diventando sempre più marginale. Poca chimica e opinioni diverse sul calcio con Allegri reddit Conte in ritiro con il Napoli: l'addio è vicino, ma vuole il secondo postoNonostante la sua avventura sulla panchina azzurra sia ormai ai titoli di coda, Antonio Conte mantiene altissima la concentrazione in vista dell’ultima sfida di campionato del Napoli contro l’ Udinese ... it.blastingnews.com Conte non molla fino alla fine, il Napoli in ritiroMassima concentrazione e tutti in ritiro. Quella di dopodomani al Maradona con l'Udinese è l'ultima partita di campionato ma per Antonio Conte non c'è nessuna differenza rispetto a una gara di esordio ... ansa.it