Il governo ha incaricato il Garante dei prezzi di verificare se le compagnie aeree abbiano aumentato i costi dei biglietti in relazione ai ritardi e ai disagi sui treni italiani degli ultimi mesi. Contestualmente, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine sul settore. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato l’attivazione delle verifiche, senza specificare i risultati attesi o le tempistiche.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha attivato il Garante dei prezzi per indagare sulla possibilità che le compagnie aeree abbiano aumentato i prezzi dei biglietti in concomitanza con i ritardi e i disagi registrati sulle linee ferroviarie italiane negli ultimi mesi. Sul caso starebbe indagando anche l’ Agcm, l’agenzia antitrust, per verificare se le compagnia abbiano attuato pratiche distorsive del mercato. Se questo atteggiamento delle compagnie aeree fosse confermato dalle autorità, sarebbe una conferma significativa del fatto che i voli interni, almeno in Italia, soffrono la concorrenza dei treni ad alta velocità. Urso annuncia l’attivazione del Garante dei prezzi sui biglietti aerei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzi dei voli aerei, il Governo attiva il garante dopo gli aumenti: indaga anche l’Agcm

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