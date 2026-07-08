Palermo medico accoltellato mentre è in servizio

Un medico è stato accoltellato mentre svolgeva il suo servizio. Secondo quanto riferito, l'aggressore ha richiesto alcune forniture mediche e, dopo un controllo, ha notato che mancava un documento. L'uomo ha quindi estratto un'arma e lo ha ferito. La polizia sta indagando sul caso. Nessuna informazione su eventuali feriti o sulle condizioni del medico.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa l’uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l’aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico: quest’ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Dopo le cure dei sanitari del 118 l’uomo è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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