Medico scozzese attraversa l' Europa in bici arriva a Palermo e gliela rubano | ma la polizia la ritrova

Un medico scozzese ha intrapreso un viaggio in bicicletta attraverso l’Europa con l’intento di raggiungere la famiglia in Grecia. Partito dall’Inghilterra, ha attraversato diversi paesi e si è fermato a Palermo. Durante il soggiorno in città, la sua bicicletta è stata rubata. La polizia locale ha avviato le ricerche e, poco dopo, ha rintracciato lo strumento di trasporto.

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