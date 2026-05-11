Medico scozzese attraversa l' Europa in bici arriva a Palermo e gliela rubano | ma la polizia la ritrova
Un medico scozzese ha intrapreso un viaggio in bicicletta attraverso l’Europa con l’intento di raggiungere la famiglia in Grecia. Partito dall’Inghilterra, ha attraversato diversi paesi e si è fermato a Palermo. Durante il soggiorno in città, la sua bicicletta è stata rubata. La polizia locale ha avviato le ricerche e, poco dopo, ha rintracciato lo strumento di trasporto.
Aveva deciso di fare un giro per l’Europa in sella alla sua bici, partendo dall’Inghilterra con l'obiettivo di raggiungere la sua famiglia ad Atene. Dopo numerose tappe si è fermato a Palermo, ma mentre era in attesa che la nave salpasse verso Tunisi, si è fermato in via Crispi - davanti al porto.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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