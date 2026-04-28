Report Bper Blue Economy è leva strategica per crescita economia italiana

Un nuovo rapporto evidenzia che circa 233.000 imprese italiane operano nella Blue Economy, occupando oltre un milione di persone e generando un valore aggiunto diretto di 76,6 miliardi di euro, pari al 4% del totale nazionale. La crescita di questo settore viene considerata una leva strategica per lo sviluppo economico del Paese, secondo le analisi più recenti.

(Adnkronos) – 232.841 imprese, 1,09 milioni di occupati e 76,6 miliardi di euro di valore aggiunto diretto (circa il 4% del totale nazionale). Questi i numeri della Blue Economy in Italia che emergono dal report “Blue Economy: una leva strategica per la crescita dell’economia italiana” curato dall’Ufficio Studi, Ricerche e Innovazione di Bper Banca. Lo studio approfondisce a 360 gradi la realtà e le prospettive di quella che viene definita “una delle principali direttrici di sviluppo dell’economia globale”, dal valore pari al 3% del PIL mondiale, con ampi focus sui contesti europeo, italiano e dei singoli territori. Un settore in cui il nostro Paese, in un quadro europeo caratterizzato da una forte specializzazione e da segmenti ad alto contenuto tecnologico, si colloca ai primi posti in diversi ambiti.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Si parla di: Blue Economy: una leva strategica per la crescita dell’economia italiana.

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