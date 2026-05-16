Rapporto annuale Istat Mattarella alla presentazione

Giovedì 21 maggio, alle 11, si è tenuta la presentazione del rapporto annuale dell’Istat presso l’Aula dei Gruppi parlamentari a Roma. Alla cerimonia ha partecipato il presidente della Repubblica, che ha assistito alla presentazione dei dati relativi all’andamento economico, sociale e demografico del paese. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali, esperti e giornalisti, che hanno approfondito le principali statistiche pubblicate dall’istituto di statistica. La discussione si è concentrata sui numeri relativi all’occupazione, alla natalità e alle dinamiche territoriali.

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ROMA - Giovedì 21 maggio, a partire dalle ore 11 presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto), il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, avvia le celebrazioni ufficiali del Centenario dell’Istituto nazionale di statistica, con la presentazione del Rapporto annuale 2026. Si prevedono nell'occasione i saluti del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L’appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Rapporto annuale Istat, Mattarella alla presentazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Presentazione del Rapporto Annuale Istat - Anno 2026 Sullo stesso argomento Ditte e competitività. C’è il Rapporto Istat alla Camera MarcheLunedì (ore 10), nella sala della Loggia dei Mercanti della Camera di commercio delle Marche, sarà presentata la quattordicesima edizione del... Rapporto annuale INAIL in Emilia-RomagnaL’ultimo Rapporto Annuale Regionale INAIL per l'Emilia-Romagna, con dati rilevati al 30 aprile 2025, ha analizzato l'andamento infortunistico e le... #21maggio ore 11 In diretta streaming il Presidente #Istat Francesco Maria Chelli presenta il #RapportoAnnualeIstat 2026 e apre le celebrazioni del Centenario, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. youtube.com/live/NZw x.com Rapporto annuale Istat, Mattarella alla presentazioneROMA - Giovedì 21 maggio, a partire dalle ore 11 presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio ... lopinionista.it Rapporto annuale Istat. Più vecchi di noi solo i giapponesi: aspettativa di vita a quasi 81 anni per i maschi e a 85 per le donne. Nascite sempre in calo da 9 anni. Restano ...Questa la fotografia degli italiani e dei residenti nel nostro Paese scattata oggi dall’Istat nel suo 26° Rapporto annuale presentato stamattina alla Camera. In Italia, si dichiarano in buona salute ... quotidianosanita.it