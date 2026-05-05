Ad Avellino la presentazione della Relazione annuale 2025 del Garante campano dei detenuti
Domani mattina alle 10:30 si terrà ad Avellino la presentazione della Relazione annuale 2025 del Garante campano dei detenuti. L'evento si svolgerà presso il Circolo della Stampa, situato nel Palazzo della Prefettura in corso Vittorio Emanuele. La discussione riguarda i dati e le analisi raccolti nel corso dell'ultimo anno riguardanti le condizioni delle persone detenute nella regione.
Domani 6 maggio alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino – Palazzo della Prefettura, corso Vittorio Emanuele, n. 6 (Avellino) – il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, presenterà la sua Relazione Annuale 2025.Sistema penitenziario.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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