Notizia in breve

Le retribuzioni in Italia stanno attraversando una fase di cambiamento, con l’introduzione di premi di produttività detassati, bonus e benefit aziendali esentasse fino a 5.000 euro. Questa misura mira a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e a fornire alle imprese strumenti fiscali per incentivare le risorse umane. Le novità si inseriscono in un quadro di riforme volte a favorire una maggiore flessibilità e attrattività delle retribuzioni.