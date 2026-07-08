Premi di produttività detassati bonus e benefit aziendali esentasse fino a 5.000 euro
Le retribuzioni in Italia stanno attraversando una fase di cambiamento, con l’introduzione di premi di produttività detassati, bonus e benefit aziendali esentasse fino a 5.000 euro. Questa misura mira a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e a fornire alle imprese strumenti fiscali per incentivare le risorse umane. Le novità si inseriscono in un quadro di riforme volte a favorire una maggiore flessibilità e attrattività delle retribuzioni.
Il quadro delle retribuzioni in Italia vive una fase di profonda trasformazione guidata dall’esigenza di tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e, al contempo, offrire alle imprese leve fiscalmente efficienti per incentivare le risorse. Tra le novità più rilevanti spicca senza dubbio l’impianto normativo che regola i premi di produttività, oggetto di un atteso e decisivo intervento esplicativo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Con la pubblicazione della risoluzione n. 22E del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto gli ultimi nodi interpretativi legati all’innalzamento del tetto massimo agevolabile a 5.000 euro complessivi operato dalla Legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Premi di produttività 2026 e fringe benefit monetari | Fisco Espresso: puntata 17
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