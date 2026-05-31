INAPP cerca esperti a Roma | premi fino a 45.000 euro per i vincitori

INAPP ha bandito una selezione a Roma per esperti con premi fino a 45.000 euro. Sono richiesti profili specializzati in settori legati alla transizione digitale ed ecologica. La valutazione delle competenze si baserà su criteri specifici, senza ulteriori dettagli pubblicati. La procedura riguarda incarichi di consulenza o collaborazione, con criteri di selezione definiti dall’ente. Non sono stati forniti ulteriori chiarimenti su modalità di candidatura o requisiti aggiuntivi.

? Punti chiave Quali profili specialistici sono richiesti per questi incarichi a Roma?. Come verranno valutate le competenze per la transizione digitale ed ecologica?. Chi può candidarsi per i premi fino a 45.000 euro?. Perché l'INAPP ha bisogno di esperti sul Long Term Care?.? In Breve Scadenza invio domande fissata per l'8 giugno 2026 a Roma.. Compensi per profili socioassistenziali tra 31.481 e 37.037 euro lordi.. Consulenza competenze per transizione digitale con premio fino a 45.000 euro.. Incarichi per Long Term Care della durata massima di 12 mesi..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Il reclutamento avviene in un contesto di mercato del lavoro stabile, con la disoccupazione al 5,2% nel marzo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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