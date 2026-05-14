Volontariato in Valle d’Aosta | nuovi criteri e premi fino a 5.000 euro
In Valle d’Aosta sono stati aggiornati i criteri per accedere ai finanziamenti destinati al volontariato, con premi che possono arrivare fino a 5.000 euro. Sono stati stabiliti nuovi requisiti per la presentazione delle domande e sono stati definiti i partner che supporteranno i progetti selezionati. Le modifiche riguardano anche le modalità di valutazione e le eventuali condizioni per ottenere il contributo economico. Le nuove disposizioni sono state rese pubbliche attraverso un avviso ufficiale.
?? Punti chiave Come cambiano i criteri per ottenere il finanziamento? Quali nuovi partner sosterranno i progetti selezionati? Chi potrà utilizzare il distintivo ufficiale del vincitore? Come verranno valutati i progetti già in corso??? In Breve Primo premio 5000 euro e cinque riconoscimenti da 4000 euro per progetti selezionati. Nuovo partner Soroptimist International Club Valle d'Aosta si unisce ai partner storici. Candidature tramite PEC o ufficio protocollo in piazza Deffeyes per enti va . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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