Il 3 giugno, una preghiera mattutina è stata rivolta a San Giuseppe, chiedendo protezione per la giornata che inizia. La preghiera invita a rivolgersi al protettore della Santa Famiglia, chiedendo la sua intercessione affinché si possa agire con sincerità e devozione nel quotidiano. È un momento di invocazione e fiducia, rivolto a San Giuseppe come guida e custode delle azioni di ogni giorno.

La preghiera a San Giuseppe per ottenere la custodia del nostro agire quotidiano: un’invocazione fiduciosa al protettore della Santa Famiglia per servire Dio con cuore sincero. O glorioso S. Giuseppe, Padre e Protettore dei Vergini, Custode fedele a cui Iddio affidò Gesù l’Innocenza stessa e Maria, Vergine delle Vergini: vi supplico e vi scongiuro per Gesù e Maria, per questo doppio deposito a Voi così caro; fate sì, che preservato da ogni sozzura, puro di cuore e casto, io serva costantemente a Gesù ed a Maria con una perfetta castità. Amen Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia, Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell’ultima agonia, Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l’anima mia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 3 giugno: San Giuseppe proteggi questo giorno che nasce

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Novena a San Giuseppe - quarto giorno - 13 Marzo 2026

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