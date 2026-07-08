Pratica filosofica e sviluppo sostenibile Scuola estiva gratuita per docenti | iscrizioni entro il 10 luglio

Il percorso, dal titolo La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Sotto i nostri passi. Educare ad abitare la terra, è realizzato in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica. La Scuola estiva è gratuita e si svolge in modalità a distanza, attraverso attività di formazione rivolte ai docenti partecipanti. Le iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre le ore 23.59 del 10 luglio 2026. È possibile iscriversi attraverso il modulo online indicato dal Ministero oppure tramite la piattaforma SOFIA, codice identificativo ID 105319. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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