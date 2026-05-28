Scuola estiva di Astronomia 2026 a Matera iscrizioni entro domani 29 maggio

Domani, 29 maggio 2026, scade il termine per iscriversi alla XV edizione della Scuola Nazionale Estiva di Astronomia, intitolata “A scuola di Stelle”. La scuola si terrà a Matera nell’estate 2026. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire tematiche astronomiche. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro la data stabilita. Non sono previste ulteriori proroghe.

Scade domani, venerdì 29 maggio 2026, il termine per presentare la domanda di partecipazione alla XV edizione della Scuola Nazionale Estiva di Astronomia, SNEA, “A scuola di Stelle”. L’iniziativa si svolgerà a Matera dal 6 al 10 luglio 2026 ed è rivolta agli studenti particolarmente interessati alle discipline STEM e, in particolare, all’astronomia. Il percorso ha anche l’obiettivo di preparare i partecipanti ai Campionati di Astronomia. 20 studenti frequentanti il terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, comprese le scuole italiane all’estero; 5 studenti selezionati tra i finalisti nazionali dei XXIII Campionati Italiani di Astronomia, nelle categorie Senior e Master. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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