Scuola estiva di statistica per docenti a Pescara dall’8 al 10 luglio

La sesta edizione della scuola estiva di statistica per docenti si svolgerà dall’8 al 10 luglio 2026 nella sala consiliare di un municipio a Pescara. L’evento prevede tre giorni di formazione dedicata agli insegnanti, con sessioni di lezioni e workshop. La partecipazione è rivolta a docenti interessati ad approfondire metodi e strumenti statistici. L’organizzazione è affidata a enti e associazioni del settore educativo e scientifico.

La sesta edizione della Scuola estiva di statistica per la formazione dei docenti si terrà dall’8 al 10 luglio 2026 a Pescara, nella Sala consiliare del Comune. L’iniziativa, promossa da Mathesis Nazionale e Istat nell’ambito dei rispettivi protocolli d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stata annunciata in una nota ministeriale e confermata nella scheda evento pubblicata dall’Istat. Il percorso ha per titolo Tra dati e grafici: scoprire la realtà con la statistica a scuola e si rivolge ai docenti del primo ciclo e del biennio della scuola secondaria di secondo grado, con attività differenziate anche per i diversi ordini scolastici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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