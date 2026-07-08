A Sanremo, alcuni venditori ambulanti ora accettano pagamenti elettronici tramite POS. In passato, si limitavano a pagamenti in contanti, ma oggi molti offrono anche questa opzione. Quando i clienti non hanno spicci, vengono invitati a pagare con il bancomat. Questa novità riguarda diversi ambulanti, che hanno adottato il dispositivo per facilitare le transazioni.

A Sanremo alcuni venditori ambulanti si tengono al passo coi tempi e sono muniti di Pos per ricevere pagamenti elettronici: “Non ha spicci? Puoi pagare col Bancomat”. Se fino a poco tempo fa c'era chi voleva evitarli a tutti i costi con la classica scusa di non avere contanti, d'ora in avanti queste stesse persone potranno riscontrare qualche difficoltà. Nella città ligure, infatti, non sarà più così semplice "allontanare" i venditori ambulanti di rose, giocattoli, ventilatori e accendini perché sarà possibile pagare con la carta., Come racconta La Stampa, la novità riguarderebbe solo un discreto numero di ambulanti, più o meno regolari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Pos a Sanremo, adesso li usano anche i venditori ambulanti

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