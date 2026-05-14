A Catania, nelle ultime settimane sono stati effettuati controlli da parte delle forze dell'ordine contro venditori ambulanti e gestori di chioschi. Durante le operazioni sono stati comminati sanzioni e sequestrati alcuni beni, a causa di irregolarità riscontrate nelle attività. Alcuni venditori sono stati trovati a operare senza autorizzazioni ufficiali, mentre altri sono stati multati per violazioni delle norme commerciali.

Fermati e sanzionati diversi venditori ambulanti e un chiosco-bar nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio a Catania, coordinata dalla Polizia di Stato insieme alla Polizia Locale e al Corpo Forestale. L’intervento, finalizzato a contrastare l’abusivismo commerciale, ha portato a numerose sanzioni, sequestri di prodotti ittici e ortofrutticoli, oltre a multe per occupazione abusiva di suolo pubblico e allaccio abusivo alla rete elettrica. Operazione congiunta delle forze dell’ordine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta lungo viale Mario Rapisardi e in altre zone strategiche della città.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania, venditori ambulanti agiscono come se avessero il posto fisso: sequestri e multe

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