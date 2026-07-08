Porto canale stop ai tuffi pericolosi

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al porto canale sono stati vietati i tuffi pericolosi sul molo di levante. Questa decisione segue le segnalazioni di alcuni marinai e diportisti riguardo a comportamenti rischiosi. La misura mira a prevenire incidenti e garantire la sicurezza di chi frequenta l’area. Non sono stati riportati incidenti recenti, ma le autorità hanno deciso di intervenire per evitare situazioni di pericolo. La restrizione riguarda esclusivamente i tuffi dal molo di levante.

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Il porto come trampolino, il lungo molo come pista. Sul molo di levante torna il tema della sicurezza, dopo le segnalazioni arrivate da alcuni marinai e diportisti. A preoccupare sono i ragazzi che si tuffano nel porto canale, talvolta attraversandolo a nuoto mentre entrano le imbarcazioni, e il passaggio di monopattini elettrici e biciclette a velocità sostenuta tra pedoni, famiglie e anziani. Una convivenza che, nelle ore di maggiore afflusso, rischia di diventare complicata. Il primo fronte riguarda i tuffi nel canale: una bravata estiva, ma con rischi evidenti per chi si getta in acqua e per le barche in manovra. Il secondo è quello della circolazione sul molo, dove bici elettriche e monopattini costringerebbero spesso i pedoni a scansarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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