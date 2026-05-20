57 stop ai soggetti pericolosi | La prevenzione contro violenza e insicurezza
Tra il 1° e il 15 maggio 2026, la polizia di Stato ha emesso 57 misure di prevenzione personali rivolte a soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi. Questa iniziativa si inserisce in una strategia che mira ad agire prima che possano verificarsi reati, concentrandosi sulla prevenzione e sul controllo del territorio. I provvedimenti sono stati adottati per ridurre i rischi di violenza e insicurezza, senza attendere il verificarsi di un fatto criminoso.
Non aspettare che il reato venga commesso, ma agire in anticipo. È questa la strategia adottata dalla polizia di Stato, che tra il 1° e il 15 maggio 2026, ha portato a a 57 misure di prevenzione personali. L’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Bologna, a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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