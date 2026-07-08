’Pordenonelegge‘ apre Rushdie
Salman Rushdie ha partecipato alla presentazione della 27ª edizione della Festa del libro e della libertà tra Milano e Pordenone. La manifestazione si tiene nel capoluogo lombardo, vicino al Duomo. La presenza dello scrittore è stata annunciata in un evento pubblico, con interventi e discussioni sulla rassegna letteraria. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge autori, editori e lettori.
Milano Vuoi per remota familiarità longobarda, vuoi per comune approccio all’imprenditorialità, tra Pordenone e Milano gli ottimi rapporti significano anche venire “tra le guglie del Duomo” a presentare la 27a edizione della Festa del libro e della libertà. Per l’esattezza, “ pordenonelegge ” (superfluo specificare festival, come per Sanremo basta la parola), in calendario dal 16 al 20 settembre, è stato annunciato dal presidente Michelangelo Agrusti (presidente pure di Confindustria Alto Adriatico), ieri, sulla terrazza della Rinascente, con vista unica sulla cattedrale. "Nel più puro spirito federalista, quello della cultura - ha ammesso il milanese assessore Sacchi - che appunto mette d’accordo amministrazioni concorrenti nello stesso settore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Salman Rushdie per l’apertura di PordenoneleggePer l'apertura di Pordenonelegge, è stato annunciato che Salman Rushdie parteciperà all'evento.
Pordenonelegge, Agrusti presidente fino al 2029Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pordenonelegge si è riunito il 20 aprile per approvare il Bilancio Consuntivo 2025.
Temi più discussi: ’Pordenonelegge‘, apre Rushdie; Pordenonelegge, la festa del libro torna dal 16 al 20 settembre. Apre Salman Rushdie; Pordenonelegge 2026, Salman Rushdie inaugura il festival e Sergio Mattarella chiude la manifestazione; A Pordenonelegge Salman Rushdie sarà l’ospite di apertura, finale con il presidente Mattarella.
Pordenonelegge/presentata la 27^ edizione: apre il 16-09 Salman Rushdie, chiude il Presidente Sergio Mattarella x.com
Pordenonelegge: Salman Rushdie inaugura, Mattarella chiude la manifestazione. facebook
’Pordenonelegge‘, apre RushdieMilano Vuoi per remota familiarità longobarda, vuoi per comune approccio all’imprenditorialità, tra Pordenone e Milano gli ottimi rapporti significano ... ilgiorno.it
Pordenonelegge, la festa del libro torna dal 16 al 20 settembre. Apre Salman RushdiePORDENONE - Dal 16 al 20 settembre 2026 pordenonelegge, la Festa del libro e della libertà, tornerà ad abitare la città e il ... msn.com