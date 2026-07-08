’Pordenonelegge‘ apre Rushdie

Notizia in breve

Salman Rushdie ha partecipato alla presentazione della 27ª edizione della Festa del libro e della libertà tra Milano e Pordenone. La manifestazione si tiene nel capoluogo lombardo, vicino al Duomo. La presenza dello scrittore è stata annunciata in un evento pubblico, con interventi e discussioni sulla rassegna letteraria. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge autori, editori e lettori.