’Pordenonelegge‘ apre Rushdie

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Salman Rushdie ha partecipato alla presentazione della 27ª edizione della Festa del libro e della libertà tra Milano e Pordenone. La manifestazione si tiene nel capoluogo lombardo, vicino al Duomo. La presenza dello scrittore è stata annunciata in un evento pubblico, con interventi e discussioni sulla rassegna letteraria. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge autori, editori e lettori.

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Milano Vuoi per remota familiarità longobarda, vuoi per comune approccio all’imprenditorialità, tra Pordenone e Milano gli ottimi rapporti significano anche venire “tra le guglie del Duomo” a presentare la 27a edizione della Festa del libro e della libertà. Per l’esattezza, “ pordenonelegge ” (superfluo specificare festival, come per Sanremo basta la parola), in calendario dal 16 al 20 settembre, è stato annunciato dal presidente Michelangelo Agrusti (presidente pure di Confindustria Alto Adriatico), ieri, sulla terrazza della Rinascente, con vista unica sulla cattedrale. "Nel più puro spirito federalista, quello della cultura - ha ammesso il milanese assessore Sacchi - che appunto mette d’accordo amministrazioni concorrenti nello stesso settore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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