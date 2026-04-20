Pordenonelegge Agrusti presidente fino al 2029

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pordenonelegge si è riunito il 20 aprile per approvare il Bilancio Consuntivo 2025. Successivamente, si è svolta l’Assemblea dei Soci fondatori, che ha deciso di confermare Michelangelo Agrusti come presidente della fondazione fino al 2029. La nomina del presidente è stata ufficializzata durante questa assemblea, confermando la sua carica per il prossimo quadriennio.

Michelangelo Agrusti sarà presidente della Fondazione Pordenonelegge fino al 2029. Il 20 aprile si è riunito il Consiglio di Amministrazione, che ha approvato il Bilancio Consuntivo 2025, seguito dall’Assemblea dei Soci fondatori, convocata per il rinnovo del Consiglio stesso, giunto alla.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate DAZN acquista i diritti della CEV Champions League fino al 2029 e degli Europei di pallavolo fino al 2028L’intesa raggiunta riconferma la centralità di DAZN nel panorama della pallavolo internazionale: “La pallavolo europea è su DAZN dal 2018. Leggi anche: Corvi e il Parma fino al 2029: ufficiale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: PORDENONE | ‘LEONARDO IN CASTELLO’ APRE IL CARTELLONE DEL TEATRO URBANO | 17/04/2026; Pordenone, il carcere si apre alla città: Leonardo da Vinci inaugura il Teatro Urbano; PordenoneLegge, presentazione in anteprima al Parlamento europeo. E ci sarà la premio Nobel Shirin Ebadi. Odio anti-Israele, la fatwa dei ProPal sul presidente di Pordenonelegge Agrusti: Troppo schieratoUn altro volto nel mirino delle campagne anti.-Israele. È quello di Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e guida della Fondazione Pordenonelegge.it, che organizza il ... iltempo.it Pordenonelegge, petizione per rimuovere il presidente Michelangelo Agrusti: «Troppo schierato con Israele»PORDENONE - Sono oltre un centinaio le firme in calce alla petizione per chiedere la testa del presidente Michelangelo Agrusti dalla guida di Pordenonelegge, il festival letterario arrivato alla ... ilgazzettino.it Comune e Fondazione PordenoneLegge insieme per il teatro urbano. Primo spettacolo in piazza della Motta il 26 aprile alle ore 20.45. - facebook.com facebook