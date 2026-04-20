Pordenonelegge Agrusti presidente fino al 2029

Da pordenonetoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pordenonelegge si è riunito il 20 aprile per approvare il Bilancio Consuntivo 2025. Successivamente, si è svolta l’Assemblea dei Soci fondatori, che ha deciso di confermare Michelangelo Agrusti come presidente della fondazione fino al 2029. La nomina del presidente è stata ufficializzata durante questa assemblea, confermando la sua carica per il prossimo quadriennio.

Michelangelo Agrusti sarà presidente della Fondazione Pordenonelegge fino al 2029. Il 20 aprile si è riunito il Consiglio di Amministrazione, che ha approvato il Bilancio Consuntivo 2025, seguito dall’Assemblea dei Soci fondatori, convocata per il rinnovo del Consiglio stesso, giunto alla.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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