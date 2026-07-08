La passerella di Ponte al Pino è stata riaperta dopo il secondo giorno di chiusura, mentre si verificano disagi legati alle navette sostitutive. I regionali stanno proseguendo con tempi di viaggio più lunghi, senza che siano previsti rimborsi per i passeggeri. La situazione causa disagi ai pendolari, che devono affrontare percorsi più lunghi a causa delle modifiche temporanee alle linee di trasporto. La riapertura della passerella permette di riprendere il normale traffico pedonale.

Firenze, 7 giugno 2026 – Secondo giorno di chiusura di Ponte al Pino, tutto procede regolarmente (o quasi). Ciò che va avanti impeccabilmente è la sostituzione del cavalcaferrovia: è completato lo svaro del vecchio impalcato e ora si prosegue con la demolizione delle spalle, seguono lavorazioni propedeutiche alla nuova struttura, che sarà posizionata nella seconda tranche di lavori tra il 26 e il 30 luglio. Pressphoto Firenze Disagi alla stazione x chiusura ponte al pino, navette per campo di Marte turisti con bagagli Foto Gianluca Moggi NewPressPhoto Riaperta, in anticipo, la passerella pedonale, poiché è stato smontato l’impalcato che interferivano con il passaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte al Pino, riapre la passerella: caos navette per i regionali. “Tempi lunghi, nessun rimborso”

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Lavori RFI Ponte al Pino: posata la passerella pedonale

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