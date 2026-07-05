Firenze i lavori su ponte al Pino e la guida anti disagi per lo stop ai treni L' appello di Giani | È emergenza nazionale

Da domenica 5 luglio alle 23 a giovedì 10 luglio alle 4, i treni sulla linea tra le due città saranno sospesi per lavori di sostituzione del ponte al Pino, vecchio di 140 anni. Durante questo periodo, saranno attuate guide anti-disagi per i pendolari. Il governatore ha definito l’intervento un’emergenza nazionale, sottolineando la necessità di intervenire per motivi di sicurezza. I lavori sono programmati per garantire la stabilità della struttura e la sicurezza dei viaggiatori.

«Si tratta di un’emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito». Il governatore Eugenio Giani non usa mezzi termini alla vigilia dell’interruzione ferroviaria dalle 23 di domenica 5 fino alle 4 di mattina del 10 luglio. «Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono di fare smart working. E chi non può e si sposterà verso Firenze dovrà controllare gli orari dei treni». A partire da lunedì mattina saranno giorni durissimi sia per i viaggiatori che per i fiorentini che dovranno fare i conti con modifiche alla viabilità e anche al trasporto locale. Per questo l’assessore di Firenze alla Mobilità, Andrea Giorgio, ha ribadito come il Comune abbia «messo in piedi tutte le alternative possibili. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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Firenze - Chiusura Ponte al Pino, tre mesi difficili per la viabilità

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