Firenze i lavori su ponte al Pino e la guida anti disagi per lo stop ai treni L' appello di Giani | È emergenza nazionale

Da corrierefiorentino.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da domenica 5 luglio alle 23 a giovedì 10 luglio alle 4, i treni sulla linea tra le due città saranno sospesi per lavori di sostituzione del ponte al Pino, vecchio di 140 anni. Durante questo periodo, saranno attuate guide anti-disagi per i pendolari. Il governatore ha definito l’intervento un’emergenza nazionale, sottolineando la necessità di intervenire per motivi di sicurezza. I lavori sono programmati per garantire la stabilità della struttura e la sicurezza dei viaggiatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Si tratta di un’emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito». Il governatore Eugenio Giani non usa mezzi termini alla vigilia dell’interruzione ferroviaria dalle 23 di domenica 5 fino alle 4 di mattina del 10 luglio. «Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono di fare smart working. E chi non può e si sposterà verso Firenze dovrà controllare gli orari dei treni». A partire da lunedì mattina saranno giorni durissimi sia per i viaggiatori che per i fiorentini che dovranno fare i conti con modifiche alla viabilità e anche al trasporto locale. Per questo l’assessore di Firenze alla Mobilità, Andrea Giorgio, ha ribadito come il Comune abbia «messo in piedi tutte le alternative possibili. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

firenze i lavori su ponte al pino e la guida anti disagi per lo stop ai treni l appello di giani 200 emergenza nazionale
© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, i lavori su ponte al Pino e la guida anti disagi per lo stop ai treni. L'appello di Giani: «È emergenza nazionale»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Firenze - Chiusura Ponte al Pino, tre mesi difficili per la viabilità

Video Firenze - Chiusura Ponte al Pino, tre mesi difficili per la viabilità

Notizie e thread social correlati

Ponte al Pino, stop treni per lavori al vecchio cavalcaferrovia. Giani: ‘E’ emergenza nazionale’I treni sono stati sospesi sul tratto tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa di lavori di sostituzione di un ponte di 140...

Ponte al Pino, stop ai treni dal 6 luglio. Appello ai toscani: “Emergenza nazionale, verificate gli orari"A partire dal 6 luglio, i treni tra Campo di Marte e Rifredi saranno sospesi a causa di lavori sul cavalcaferrovia Ponte al Pino.

Temi più discussi: RFI, proseguono a luglio i lavori per la sostituzione di Ponte al Pino; ITALGAS - LAVORI DI SCAVO SU VIA NAPOLI, VIA FIRENZE E STRADE ATTIGUE a partire dal 29.06.2026. Modifiche alla viabilità fino al 15.09.26; Firenze, treni sospesi per lavori su Ponte al Pino: l'appello di Giani; Chiusura Ponte al Pino: i treni disponibili su linee aretina e faentina e servizi garantiti.

firenze i lavori suFirenze, i lavori su ponte al Pino e la guida anti disagi per lo stop ai treni. L'appello di Giani: È emergenza nazionaleDalla sera di domenica 5 luglio si fermano i treni: navette tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, il biglietto ferroviario vale anche per il tram ... corrierefiorentino.corriere.it

Alta velocità, da stasera fino al 10 luglio l’Italia divisa in due per i lavori a FirenzeDalle 23 e per 5 giorni, sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web