Ponte al Pino cantieri e stop ai treni In arrivo pesanti disagi per i pendolari della linea aretina

I pendolari della linea aretina dovranno affrontare disagi significativi a causa di lavori sul cavalcavia di Ponte al Pino a Firenze, che comporteranno la sospensione dei treni. Durante il terzo incontro del tavolo di confronto, si è discusso anche della possibilità di modificare il sistema di penali e bonus previsto dal contratto tra Regione Toscana e Trenitalia. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma i disagi sono ormai imminenti e si prevedono ripercussioni sulla regolarità dei collegamenti.

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