Il “Ver Sacrum Biker Fest” si svolgerà il 10 e 11 luglio all’Area Camper. Durante i due giorni, ci saranno esposizioni di moto, musica dal vivo, stand di cibo e bevande, e spazi dedicati al campeggio. L’evento attirerà motociclisti e appassionati provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe. La manifestazione si svolge in un’area aperta, con un’atmosfera informale e conviviale.

Due giorni all’Area Camper tra moto, musica live, food drink, camping e spirito biker: attesi appassionati da tutta la Campania e dalle regioni vicine. Due giorni di musica, motori, spettacoli, buon cibo e voglia di stare insieme. Venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 l’Area Camper di Ponte ospiterà il IV ‘Ver Sacrum – biker fest’, un evento diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sannita, capace di richiamare motociclisti, appassionati e visitatori da tutta la Campania e dalle regioni vicine. Organizzato dal Moto Club Legio Linteata Benevento con il patrocinio di FMI Bikers, del Comune di Ponte e della Pro Loco di Ponte, il... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ponte accende i motori: il 10 e 11 luglio torna il “Ver Sacrum Biker Fest”

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