Lignano trionfo di motori | 60 milioni di euro per la Biker Fest

A Lignano si è svolta la Biker Fest, un evento dedicato alle moto che ha attirato molti appassionati e ha generato un giro d’affari di circa 60 milioni di euro. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi modelli, alcuni dei quali hanno ricevuto il premio mondiale AMD. La Biker Fest ha superato in popolarità la Barcolana, la regata di vela tradizionalmente molto seguita nella zona, attirando un pubblico molto numeroso.

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? Domande chiave Come ha fatto un raduno di moto a superare la Barcolana?. Quali modelli hanno vinto il prestigioso premio mondiale AMD?. Perché gli organizzatori chiedono ora un intervento urgente alle istituzioni?. Cosa accadrà a Lignano dopo la chiusura della Biker Fest?.? In Breve Sfilata US Car Reunion con 500 mezzi e RAM National Rally con 100 pick-up.. Distinguished Gentleman’s Ride per la salute maschile e premi AMD a Renato Peres.. Indotto economico con indice 1:521, trenta volte superiore alla Barcolana di Trieste.. Prossimo appuntamento Italian Bike Week a Lignano dal 17 al 20 settembre.. Lignano Sabbiadoro ha accolto decine di migliaia di motociclisti in questa domenica 17 maggio 2026, segnando la chiusura della quarantesima edizione della Biker Fest International con un impatto economico stimato in 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lignano, trionfo di motori: 60 milioni di euro per la Biker Fest ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lignano, 40 anni di Biker Fest: arriva Fogarty per il gran debutto? Domande chiave Chi è l'icona mondiale che inaugurerà il palco principale oggi? Quali sono le moto uniche esposte nella nuova Customizer Area? Come... Motori e solidarietà: la sfida dei biker bergamaschi arriva a BruxellesL’esperienza di solidarietà nata tra le strade di Cologno al Serio ha raggiunto le istituzioni europee. Lignano invasa da moto e muscle car: finale spettacolare per la Biker Fest | FOTOLIGNANO SABBIADORO La Biker Fest International ha chiuso la sua 40ª edizione con una domenica di grande impatto, trasformando ancora una volta Lignano Sabbiadoro in una capitale europea dei motori, de ... nordest24.it Lignano capitale dei motori: la 40ª Biker Fest esplode tra custom, show e grandi ospiti | FOTOLIGNANO SABBIADORO – Il sabato della 40ª Biker Fest International ha acceso Lignano Sabbiadoro con la sua giornata più attesa, spettacolare e partecipata. Il ritorno del bel tempo ha dato nuova energi ... nordest24.it